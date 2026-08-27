الجامعة الإسلامية بماليزيا تكرم أستاذة لغة عربية وتفصلها بعد أيام

خبرني - فصلت الجامعة الإسلامية بماليزيا صليحة يعقوب من منصبها كمدرسة لغة عربية، بعد أيام من انتشار نظرياتها التي قالت إن الملايو علموا الصينيين فنون الطيران القتالية والرومان بناء السفن.

وجاء قرار الفصل بعد يوم واحد فقط من تكريم الجامعة لها بجائزة التقييم البحثي الماليزي، وفق ما أكده مسؤولون، دون ذكر سبب صريح، مكتفين بالتأكيد أنها "لم تعد أستاذة ولا يحق لها الانتماء للجامعة بأي صفة".

وتضاربت ردود فعل الأكاديمية، إذ رفضت الأستاذة تعويضا ماليا يعادل 6 أشهر، وأعلنت عزمها الطعن قضائيا، معتبرة أن الفصل تم "في غضون 24 ساعة دون فرصة للاستئناف". وسبق الفصل بخمسة أشهر، اضطرار الجامعة للرد علنا على نظرياتها التي أثارت موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وأكدت الجامعة في بيان سابق تمسكها بالحرية الأكاديمية شرط أن "تمارس بمسؤولية ودقة علمية". وجاءت ادعاءات يعقوب في بودكاست لمنظمات غير حكومية، إلى جانب نظريات عن رواسب خام الحديد الناتجة عن شهب، ما دفع مؤرخين مثل "وان راملي وان داود" لنفيها جملة وتفصيلا، معتبرين أي تشابهات مع الحضارات الأخرى مجرد صدفة.

ولم يقتصر الأمر على المؤرخين، بل وصفها المحلل السياسي "جيمس تشين" بأنها "علم زائف"، محذرا من وصمة معاداة الملايو أو الإسلام لكل من يعترض عليها. كما كشف نشطاء أن يعقوب استشهدت عام 2018 بموقع "ذي أونيون" الساخر في مقال أكاديمي، جرى تعديله وحذف المرجع لاحقا.

ودافعت الأكاديمية عن فرضيتها قائلة، عبر وسائل التواصل، إنها "مستندة إلى مصادر عربية كلاسيكية، تقترح أن الرومان اكتسبوا فن بناء السفن من شعوب الأرخبيل الملاوي"، لكن ذلك لم يمنعها من فقدان منصبها الأكاديمي.