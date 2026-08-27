باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح بعد انتقاله الى طرابزون التركي

خبرني - نشر الإعلامي باسم يوسف على حسابه الخاص "إنستغرام" مقطع فيديو دافع فيه عن النجم المصري محمد صلاح بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب رحيله عن ليفربول وانتقاله الى طرابزون سبور.

وانتقد باسم يوسف خلال الفيديو من يطالبون صلاح بالاستمرار في اللعب تحت ضغط المنافسة مع الأندية الأوروبية الكبرى رغم ما حققه طوال مسيرته من إنجازات وأرقام قياسية.

وقال باسم يوسف: "لماذا تريدون أن يظل محمد صلاح تحت ضغط لعب الأندية الكبيرة وضغط الفوز المتواصل؟".

وأضاف: "هناك مزايدة كبيرة على صلاح وأناس تدعي أنه دفن نفسه ولكن هذا كلام لا يليق".

وأوضح: "صلاح بلغ 34 عاما وحصد كل الألقاب وحقق كل أرقام فلماذا نصر على أن يطحن ويكسر قدمه".

وتابع: "الناس المزايدين على صلاح اللاعب المصري لديه حياة واتعرض عليه مبلغ كبير مقابل رحلة كبيرة لماذا تريدون أن يطحن من أجل متعتكم؟".

وانتقل النجم المصري محمد صلاح رسمياً إلى نادي طرابزون سبور التركي في صفقة أثارت تفاعلاً ضخماً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولاقت فكرة رحيل صلاح إلى طرابزون بعد نهاية عقده مع ليفربول انتقادات من جانب بعض الجماهير حيث طالبه البعض باختيار ناد كبير في إيطاليا أو إسبانيا لاستكمال مسيرته الناجحة مع كرة القدم.