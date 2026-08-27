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الظهراوي : سأخرج ببث مباشر.. وأوضح الأمور

  • 27 أغسطس 2026
  • 12:21
الظهراوي سأخرج ببث مباشر وأوضح الأمور
النائب محمد جميل الظهراوي ارشيف خبرني

خبرني – قال النائب محمد جميل الظهراوي إنه سيخرج في بث مباشر، بعد انتهاء الحالة الصحية التي يمر بها شقيقه، لوضع المواطنين أمام أمور عايشها بنفسه خلال الفترة الحالية.

وقال الظهراوي إنه سيضع الرأي العام أمام ما يتعرض له كل من يقف في طريق بعض المسؤولين من ضغوط ومحاولات لإسكات صوته.

وأردف الظهراوي: «سأضع أمام الرأي العام حلقات مريرة من واقع عشته، تكشف ضعف المواطن وقهره، وما يتعرض له عندما يبحث عن حقه ويجد نفسه في مواجهة منظومة لا يُسمع فيها صوته».

وتابع الظهراوي: «الحمد لله بأن عندنا ملكًا عادلًا، ولكن بعض المسؤولين يشتتون جهد ونبل بلدنا».

 

تاليًا منشور الظهراوي كما ورد عبر صفحته:

أخي في وضع طبي صعب، وبعد تلاشي الحالة، أيًّا كان ما ستؤول إليه الأمور، فإن وزير الصحة متعاون جدًا. ولكنني سأخرج في بث مباشر ويعلم الجميع بأني عندي 60 مليون مشاهدة شهريا  سأضع  كل من يتابعني أمام أمور عشتها بنفسي.

ويعلم كل من عرفني طوال 16 عامًا أنني كنت نائبًا ملتزمًا، ولم يُسجَّل عليَّ موقف سوء، رغم تحركي اليومي في آلاف المواقف.

سأوضح للرأي العام أنني طوال فترة نيابتي كنت أدافع عن المواطن المظلوم، المواطن الذي كان دائمًا الحلقة الأضعف أمام تعنّت بعض المسؤولين وتهرّبهم من واجبهم الأخلاقي.

وسأوضح كذلك ما تعرض له كل من يقف في طريق بعض المسؤولين من ضغوط ومحاولات لإسكات صوته.

وسأضع أمام الرأي العام حلقات مريرة من واقع عشته، تكشف ضعف المواطن وقهره، وما يتعرض له عندما يبحث عن حقه ويجد نفسه في مواجهة منظومة لا يسمع فيها صوته والحمد لله بأننا عندنا ملك عادل ولكن بعض المسؤولين بشتتو جهد ونبل بلدنا

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