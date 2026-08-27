مصر.. مقتل المتهمين في السرقة (الهوليوودية) المثيرة للجدل

خبرني - لقي 3 عناصر إجرامية حتفهم في مصر، اليوم، خلال مواجهة مسلحة مع قوات الأمن بمنطقة القلج التابعة لمحافظة القليوبية.

وجاء ذلك أثناء مداهمة مكان اختبائهم بعد تورطهم في واقعة سرقة علنية أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشُبّهت بالطرق "الهوليوودية".

وأفادت التحريات الأمنية بأن المتهمين فروا من القاهرة فور ارتكابهم الواقعة واستقروا داخل أحد المنازل بالمنطقة المشار إليها، حيث جرى تحديد موقعهم بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة قبل تحريك القوات لضبطهم.

ومع وصول القوات إلى الموقع، بادر المشتبه بهم بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه عناصر الأمن، مما دفع القوات للرد والمتبادلة النارية، وهو ما أسفر في النهاية عن مصرع المتهمين الثلاثة في مكان الحادث.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة استياء وتداول واسع لمقطع فيديو عبر منصات التواصل، أظهر لحظة استيلاء المتهمين على سيارة نقل أثناء سيرها في عرض الطريق بالقاهرة، وهي الطريقة الجريئة التي دفعت النشطاء لإطلاق مصطلح "السرقة الهوليوودية" على الحادثة.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال أعمال التحريات لاستيفاء تفاصيل وملابسات القضية.