الأردن .. الأمن يطلق خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم زيارات المحامين لموكليهم في مراكز الإصلاح

أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم زيارات المحامين لموكليهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وجرى إطلاق الخدمة بحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور جمعة الحمايدة، وعدد من كبار ضباط المديرية، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة.

وتتيح الخدمة للمحامين تقديم طلبات الزيارة مسبقاً وبصورة إلكترونية عبر منصة مخصصة، بما يمكّن من التحقق من وجود النزيل في المركز الإصلاحي المعني، والتأكد من استيفاء متطلبات الزيارة وعدم وجود أي موانع تحول دون إتمامها، الأمر الذي يسهم في استكمال الإجراءات اللازمة قبل مراجعة المركز، ويعزز انسيابية تنظيم الزيارات وتنفيذها.

وبموجب الآلية الجديدة، يمكن للمحامين تقديم طلبات الزيارة من خلال النموذج الإلكتروني المخصص تحت مسمى «الزيارات الخاصة للمحامين»، والمتاح عبر صفحة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأمن العام، حيث يتم استقبال الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الاستفادة من الخدمة اختيارية، ولا يترتب عليها أي تعديل على أيام أو آلية زيارات المحامين المقررة قانوناً، والتي تستمر وفق مواعيدها المعتمدة أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وباشرت المديرية تطبيق الخدمة في ستة مراكز للإصلاح والتأهيل، هي: الموقر (2)، ماركا، الزرقاء، بيرين، الجويدة، وإربد، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة، تمهيداً لتوسيع نطاق تطبيقها وتعميمها على باقي المراكز في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت مديرية الأمن العام أن إطلاق هذه الخدمة يجسد نهجها المستمر في تطوير المنظومة الإصلاحية وتحديث خدماتها، من خلال توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها، بما يعزز كفاءة العمل، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ويدعم منظومة العدالة وسيادة القانون.