القضاء الأردني يقول كلمته في امراة زعمت انها ( شيخة ) تصلح العلاقات الاسرية

خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكمًا في قضية احتيال وشعوذة عبر منصة «سناب شات»، بعد شكوى من سيدة اتهمت أخرى بانتحال صفة «شيخة» وإيهامها بقدرتها على حل خلافاتها الزوجية، قبل أن تطلب منها صورًا شخصية وعائلية وتحويل مبالغ مالية، ثم تهددها بنشر الصور وإيذاء أفراد عائلتها.

وبحسب القرار، حوّلت المشتكية مبالغ مالية للمشتكى عليها، بلغ مجموعها نحو 35 ألف دولار، فيما أسندت النيابة إليها تهم التهديد، والاحتيال الإلكتروني، ومناجاة الأرواح والشعوذة.

وبعد إسقاط المشتكي حقه الشخصي، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن تهمتي التهديد والاحتيال، فيما أدانتها بجرم مناجاة الأرواح والشعوذة، وحكمت عليها بغرامة 10 دنانير والرسوم.