مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تطلق حلول التوقيع الرقمي بالتعاون مع شركة توقيعي

خبرني - أعلنت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (GIG) عن إطلاق حلول التوقيع الرقمي لخدماتها التأمينية، بالتعاون مع شركة توقيعي، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتوفر لعملاء المجموعة تجربة تأمينية أكثر سهولة وسرعة.

وتتيح الخدمة للعملاء إنجاز معاملاتهم ومستنداتهم إلكترونياً من خلال منصة الخدمات التأمينية الإلكترونية وتطبيق الشركة، باستخدام حلول التوقيع الرقمي التي تقدمها شركة توقيعي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجه مجموعة الخليج للتأمين – الأردن نحو تطوير خدماتها الرقمية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بتجربة العملاء.

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، أوضح الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن:

“يمثل إطلاق حلول التوقيع الرقمي خطوة مهمة في تطوير خدماتنا الرقمية وتعزيز تجربة عملائنا، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات وتوفير خدمات أكثر سهولة وكفاءة.”

من جهته، أكد السيد سامي الراسخ، الرئيس التنفيذي لشركة توقيعي:

“نعتز بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن في إطلاق حلول التوقيع الرقمي، ونتطلع إلى مواصلة دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال حلول آمنة وفعالة.”

ويؤكد هذا التعاون التزام مجموعة الخليج للتأمين – الأردن بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها.