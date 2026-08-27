الأمانة: استكمال تركيب الطبقة المطاطية في مضمار المشي في حديقة النشامى 

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن استكمال اعمال تركيب الطبقة المطاطية لمضمار المشي داخل حديقة النشامى، في منطقة مرج الحمام، ليصبح جاهزا لاستقبال مرتادي الحديقة وزوارها

وقال المدير التنفيذي للزراعة و الحراج في أمانة عمان الكبرى المهندس معين زريقات ان الامانة انهت اعمال تركيب الطبقة المطاطية للمضمار الممتد على مسافة 1500 متر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان اعلى معايير السلامة و الامان لهواة رياضة المشي ، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة و استدامة المرافق العامة في الحديقة.



و اوضح ان امانة عمان تسعى ضمن خططها الاستراتيجية الى تطوير المتنزهات و الحدائق العامة في مختلف المناطق التابعة لها، والحفاظ على ديمومة مرافقها، بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز المشهد الحضاري والجمالي، وتوفير بيئة مجتمعية صحية تلبي تطلعات السكان والزوار.

وفي سياق متصل، كانت امانة عمان قد قامت بتركيب جسر مشاة حديدي في شارع السلام امام حديقة النشامى وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة و مرتادي الحديقة.



ويشار إلى أن حديقة النشامى التي نفذتها أمانة عمّان على مساحة 56 دونماً، بطابع هندسي وجمالي مميز، تعتبر من أكبر المتنفسات الآمنة للتنزه والترفيه وتخدم أبناء منطقة مرج الحمام وزوارها

وتضم الحديقة، التي بلغ عدد زوارها منذ افتتاحها قرابة 600 ألف زائر، مساحات للتنزه ومسارات للمشي، وملاعب للأطفال، ومواقف للسيارات، ومرافق رياضية وملاعب أُنشئت وفق أعلى المواصفات، منها ما هو للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومساحات خضراء تشكل قرابة 40 بالمئة من مساحة الحديقة الإجمالية

