ضبط 5 اعتداءات جديدة على خط ناقل للمياه 300 ملم في ناعور

خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا ووزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 5 اعتداءات على خط ناقل قطر 300 ملم 3 منها تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة قطر 1 انش و2 لتزويد مزارع و منازل بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه.

وأوضحت انه تم تنظيم الحملة صباح يوم الأربعاء 26/8 وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط واعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.

وتواصل الوزارة - سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة .

