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ضبط 5 اعتداءات جديدة على خط ناقل للمياه 300 ملم في ناعور

  • 27 أغسطس 2026
  • 11:05
ضبط 5 اعتداءات جديدة على خط ناقل للمياه 300 ملم في ناعور

خبرني  - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا ووزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 5 اعتداءات على خط ناقل قطر 300 ملم 3 منها تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة قطر 1 انش و2 لتزويد مزارع و منازل بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه. 
وأوضحت انه تم تنظيم الحملة صباح يوم الأربعاء 26/8 وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط واعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق. 
وتواصل الوزارة - سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة  .
 

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