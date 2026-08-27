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مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

  • 27 أغسطس 2026
  • 10:37
مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

خبرني - وقّعت مجموعة الحوراني مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة هواوي الأردن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، والاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة وتطوير البنية التكنولوجية وبناء القدرات.

ووقّع الاتفاقية عن مجموعة الحوراني رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، وعن هواوي الأردن المدير العام السيد مارتن، بحضور مستشار الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور معاذ الحوراني، والسيد حسام السيد، كما حضر من جانب شركة هواوي الأردن كل من السيد لوفي، مدير قطاع المؤسسات، والسيد جاكسون، مدير الحلول التقنية، والسيدة لانا النجار، مديرة الاتصال المؤسسي.

وتشمل مجالات التعاون الشبكات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والحلول الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والاستشارات التقنية، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات وبرامج Huawei ICT Academy  ومبادرات HALP.

 كما تتضمن الاتفاقية دعم مبادرات Huawei ICT Academy والعمل على اعتماد جامعة عمّان الأهلية كأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز فرص التدريب والتأهيل والحصول على الشهادات المهنية المتخصصة.

وأكد الدكتور ماهر الحوراني أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والاستفادة من خبرات هواوي في تطوير المشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة.

بدوره، أعرب المدير العام لهواوي الأردن السيد مارتن عن اعتزازه بالشراكة، مؤكدًا التزام هواوي بتعزيز التعاون مع المؤسسات الأردنية ودعم مسيرة التحول الرقمي، وتوظيف خبراتها التقنية في دعم المشاريع وتطوير الكفاءات.

 

مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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