عمّان الأهلية تُعزّز برنامج البكالوريوس الجديد (تصميم المجوهرات) بالشراكة مع ديفا للمجوهرات والألماس

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية مذكرة تفاهم مع شركة ديفا للمجوهرات والألماس ، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المهنية المتخصصة في قطاع المجوهرات والألماس، بما يدعم الجانب العملي لطلبة تخصص تصميم المجوهرات، ويوفر لهم فرصًا للتدريب واكتساب الخبرات العملية المرتبطة بسوق العمل.

ووقّع المذكرة عن جامعة عمّان الأهلية رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، وعن شركة ديفا للمجوهرات والألماس رئيس مجلس الإدارة السيد جمال الشوابكة، بحضور مستشار الجامعة أ.د. ساري حمدان، وعميد كلية العمارة والتصميم أ.د. راما الربضي، والمدير المالي السيد رامي منصور، ومدير وحدة التسويق والاتصال م . أحمد الحوراني.

وتتضمن المذكرة التعاون في توفير فرص تدريب لعدد من طلبة الجامعة، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والمهارات المهنية المتخصصة في قطاع تصميم وصناعة المجوهرات والألماس، مع إمكانية عرض فرص وظيفية على الطلبة بعد إتمام التدريب، وفق الشواغر المتاحة وسياسات التوظيف المعتمدة لدى الشركة.

وفي مجال تصميم المجوهرات، تنص المذكرة على التعاون في تطوير وتنفيذ معسكرات تدريبية وبرامج تأهيلية لطلبة تخصص تصميم المجوهرات، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وزيادة فرص توظيفهم في قطاعات تصميم وصناعة المجوهرات والألماس، إلى جانب تأسيس ودعم استوديو أو مختبر طلابي لتصميم المجوهرات بالشراكة مع الجامعة، بما يعزز مشاركة الطلبة في المعارض والمسابقات الإبداعية والتنافسية المرتبطة بالمجال.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لدعم برنامج البكالوريوس الجديد في تصميم المجوهرات، وتوفير بيئة تعليمية تطبيقية متقدمة للطلبة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتدريب والتوظيف والإبداع في قطاع المجوهرات والألماس.