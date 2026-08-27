مهرجان سبيل الحوريات السادس للشعر ينطلق في جرش بمشاركة شعراء عرب

خبرني - محمد شهاب

مندوبًا عن وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدة، رعى أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان سبيل الحوريات السادس للشعر، الذي تنظمه مديرية ثقافة جرش في مركز ثقافة جرش، بمشاركة شعراء وأدباء من الأردن وعدد من الدول العربية.

وحضر الافتتاح مساعد محافظ جرش عباس الموانيس، ومدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري والدكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الاردنيين ، وعدد من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، فيما قدّم فقرات المهرجان الدكتور محمد محاسنه ، الذي استهل الفعاليات بكلمة ترحيبية رحّب فيها براعي الحفل والضيوف والشعراء المشاركين من الأردن والدول العربية، مؤكدًا أن المهرجان يشكل مساحة للاحتفاء بالشعر وتعزيز التواصل الثقافي بين المبدعين العرب، ومثمنًا حضور المشاركين في رحاب مدينة جرش التاريخية.

واختارت الدورة السادسة الشاعر الأردني الراحل سليمان عويس شخصيةً لها، تقديرًا لمسيرته الأدبية والثقافية وإسهاماته في المشهد الوطني، فيما تتواصل فعاليات المهرجان على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن أمسيات شعرية وفعاليات أدبية وثقافية.

وفي كلمته أكد العياصرة أن اسم «سبيل الحوريات» يستحضر الموقع الأثري الشهير في جرش، ويجمع بين عراقة التاريخ وجمال الشعر، مشيدًا بمشاركة الشعراء العرب واختيار سليمان عويس شخصية للمهرجان، ومستذكرًا تجربته الأدبية والإعلامية ودوره في إثراء الثقافة الأردنية.

وأشار إلى أن الشعر يمثل مساحة للتأمل والتعبير عن قضايا الإنسان، ووسيلة لحفظ الذاكرة والهوية العربية، مؤكدًا اهتمام وزارة الثقافة بالشعراء والأمسيات الشعرية والندوات النقدية، مستحضرًا أسماء بارزة في الشعر الأردني، ومنها مصطفى وهبي التل «عرار»، وحبيب الزيودي، وسليمان عويس.

من جانبه، قال مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري إن المهرجان يأتي احتفاءً بالشعر والشعراء، باعتبار الشعر ديوان العرب وذاكرتهم الحية، مرحبًا بالشعراء العرب القادمين من البحرين والعراق وسوريا ومصر ولبنان، إلى جانب الشعراء الأردنيين.

وأكد أن اختيار سليمان عويس شخصية للمهرجان يأتي تقديرًا لشاعر حمل هم الوطن وقضاياه، مشيرًا إلى أن الشاعر لا يغيب ما دامت كلماته حاضرة في ذاكرة الناس، وأن المهرجان يشكل مساحة للتفاعل وتبادل التجارب بين المبدعين العرب والأردنيين.

بدوره، أعرب المحامي عيسى عويس، في كلمة باسم آل عويس، عن شكره لوزارة الثقافة ومديرية ثقافة جرش والمنظمين والمشاركين على إحياء ذكرى الشاعر الراحل، مؤكدًا أن تكريمه يمثل تكريمًا للأردن وعائلته، وعرفانًا بإسهاماته الشعرية والثقافية والوطنية والاجتماعية.

وقدمت الشاعرة اللبنانية يسرى البيطار كلمة باسم الشعراء المشاركين، عبّرت فيها عن تقديرها للأردن وجرش، مؤكدة أن الشعر يجمع المبدعين العرب تحت مظلة المحبة والعروبة، ومستحضرة تجربة الشاعر سليمان عويس ومكانته الأدبية.

وتضمن اليوم الأول أمسية شعرية شارك فيها حارث الأزدي من العراق، ومحمد حجازي، وتيسير الشماسين، وعلي الفاعوري، والدكتور علي غبن من الأردن، وجمانة شحود من سوريا، وكريم رضي من البحرين، ويسرى البيطار من لبنان، حيث قدم الشعراء نماذج من تجاربهم التي تناولت الوطن والإنسان والهوية والوجدان العربي.

وفي ختام الفعاليات، قام راعي الحفل بتكريم الشعراء المشاركين، إلى جانب تكريم عائلة الشاعر الراحل سليمان عويس، تقديرًا لإسهاماته الأدبية والثقافية والوطنية.

ويواصل المهرجان فعالياته على مدار ثلاثة أيام، في إطار جهود مديرية ثقافة جرش لتنشيط الحراك الثقافي وتعزيز حضور المحافظة حاضنةً للمهرجانات والفعاليات التي تجمع المبدعين من الأردن والعالم العربي.