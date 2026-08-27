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أردني بين المتورطين .. الكويت تعلن عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد

  • 27 أغسطس 2026
  • 10:21
أردني بين المتورطين الكويت تعلن عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد

خبرني  - أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ،  الأربعاء عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ دولة الكويت تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة (ليريكا) الخام وما يقارب أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار كويتي (نحو 9ر485 مليون دولار).

وقالت وسائل اعلام كويتية انه تم ضبط (5) متهمين من بينهم (3) مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات «اللاريكا» المؤثرة عقلياً وتجهيزها للترويج.

وقال اليوسف إن الضبطية التي تحققت الثلاثاء شملت كذلك مصنعا متكاملا لإنتاج مادة (ليريكا) المؤثرة عقليا ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها مؤكدا أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة.

وقالت مصادر كويتية ان الضبطية جاءت بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين (3) مواقع، خُصص موقعان لتخزين بودرة «اللاريكا» الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حُوّل الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو (5) أطنان من بودرة «اللاريكا» الخام، وما يقارب (4) ملايين كبسولة جاهزة للترويج، وآلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، وآلات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، ومبالغ مالية، وسلاح ناري «مسدس»، فيما قدرت القيمة السوقية الإجمالية لكافة المضبوطات بنحو (150) مليون دينار كويتي.

 

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