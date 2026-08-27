3 لاعبين وراء تدهور الحالة النفسية للامين يامال

خبرني - كشف الصحافي جوتا جوردي أن سبب تدهور الحالة النفسية للامين يامال مع نادي برشلونة يعود إلى اقتراب رحيل أصدقائه المقربين عن الفريق الكاتالوني، وهم الثلاثي: أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وهيكتور فورت.

وبدأ برشلونة الموسم بطريقة رائعة، بفوز كاسح 0-5 على إلتشي في ملعب "مارتينيز فالير"، لكن صورة لفتت الأنظار بعيداً عن النتيجة.

إذ لم يقدم لامين يامال مباراة جيدة، وقرر المدرب هانسي فليك استبداله في الدقيقة 65، ليغادر المهاجم الشاب إلى مقاعد البدلاء بوجه عابس للغاية حافظ عليه خلال الدقائق التالية.

وحاول زملاؤه تشجيعه، لكن اللاعب ظل متأثراً بشكل واضح وغادر الملعب بنفس التعبير، ومنذ ذلك الحين، أثارت صور لامين تساؤلات كثيرة حول حالته المزاجية، وتم التطرق للموضوع في برنامج "إل تشيرينغيتو" واتفق عدة محللين على أنهم يرونه "منفصلاً" بعض الشيء في بداية الموسم، إضافة إلى اعتقادهم أنه لم يقدم بعد أفضل نسخة له على أرض الملعب.

وأوضح الإعلامي جوسيب بيدريرول أن في برشلونة أيضاً انتبهوا لتلك الصور ويريدون التحدث مع اللاعب لمعرفة ما إذا كان كل شيء على ما يرام: "قيل لي في النادي إنهم سيسألونه بشكل مباشر لأنهم وصلتهم صور لم يروها من قبل وسيسألونه إن كان كل شيء بخير".

بينما نفى الصحافي جوتا جوردي أن يكون حزن لامين يامال بسبب أدائه أو بسبب ما حدث في كأس العالم وأشار إلى مسألة شخصية أكثر تتعلق بزملاء مقربين جداً من المهاجم: "سمعت أنه حزين، وأنه ليس بخير، وأنه هكذا بسبب كأس العالم لأنه لن يفوز بالكرة الذهبية، كفى من فضلكم".

وأكد المحلل التلفزيوني في برنامج "إل تشيرينغيتو" أن السبب مرتبط برحيل أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو وهيكتور فورت: "إنه فتى يبلغ 19 عاماً وثلاثة من أفضل أصدقائه منذ عشر سنوات يرحلون، وأستطيع أن أؤكد لكم أن السبب هو ذلك. لا تبحثوا عن أسباب أخرى".

وبحسب روايته، فإن الأخبار حول أوضاعهم جاءت تقريباً في نفس الوقت: "السبب الوحيد والحصري هو أنه قبل 24 ساعة حدث ما حدث لبالدي، وأن كاسادو أيضاً يخرج من الباب الخلفي، وهناك أيضاً موضوع هيكتور فورت".