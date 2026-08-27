خبرني - أعلن نادي دوقرة الرياضي، الذي يخوض منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للمرة الأولى، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماتيوس أمّارال، لتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال النادي، الأربعاء، إن أمّارال، الذي يلعب في مركز صانع الألعاب الأيسر، انضم إلى صفوف دوقرة ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد وتعزيز تشكيلته في تجربته الأولى بدوري المحترفين.

وأشار النادي إلى أن اللاعب البرازيلي سبق له خوض تجارب مع ساو باولو البرازيلي وأوليكساندريا الأوكراني.

ورحب دوقرة بلاعبه الجديد قائلا: "من ساو باولو إلى دوقرة"، معبرا عن تطلعه إلى أن تشكل الصفقة إضافة جديدة للفريق في المرحلة المقبلة.

ويواصل نادي دوقرة تحضيراته للمشاركة للمرة الأولى في دوري المحترفين الأردني، من خلال تعزيز صفوفه استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.