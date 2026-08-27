آبل تعلن رسمياً موعد كشف آيفون الجديد

خبرني - تستعد شركة «آبل» لحدثها الأبرز في 2026، بعدما أعلنت رسمياً إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر داخل مسرح ستيف جوبز بمقر «آبل بارك»، تحت شعار «مفاجأة وتألق». وسيُبث الحدث عالميا عبر منصات الشركة، وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها.

وتتركز الأنظار على احتمال أن يشهد الحدث الكشف عن أول هاتف «آيفون» قابل للطي في تاريخ الشركة، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في تصميم هواتفها. وتشير تسريبات إلى أن الجهاز قد يأتي بتصميم عريض يشبه في شكله الهواتف القابلة للطي المنافسة، مع شاشة كبيرة عند فتحه وتصميم أكثر نحافة مقارنة بالأجيال السابقة.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف «آبل» عن هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع حديث عن تغييرات في التصميم ومزايا جديدة، من بينها فتحة عدسة ميكانيكية محتملة، إلى جانب لون «Sky Blue» لهاتف Pro. وقد تمنح هذه التحديثات سلسلة Pro دورًا أكبر في الحدث، خصوصًا مع سعي الشركة إلى تقديم مزايا أكثر تميزًا في هواتفها الأعلى سعرًا.

ولا تقتصر المفاجآت المتوقعة على الأجهزة، إذ تشير التقارير إلى أن «آبل» قد تعيد ترتيب جدول إطلاق هواتفها خلال السنوات المقبلة. ووفق هذه التوقعات، قد لا يظهر الإصدار الأساسي من iPhone 18 في حدث سبتمبر، على أن تطرحه الشركة في وقت لاحق ضمن خطة إطلاق تمتد إلى 2027، بالتزامن مع طرازات أخرى جديدة.

ويأتي هذا التغيير المحتمل في إطار توجه «آبل» إلى توزيع إطلاق منتجاتها على مراحل بدلًا من الكشف عن جميع الطرازات الرئيسية في حدث واحد، وهو ما قد يمنح كل فئة من هواتف آيفون مساحة أكبر من الاهتمام الإعلامي والتسويقي.

ويمثل الحدث محطة تاريخية أخرى للشركة، إذ سيكون أول عرض رئيسي لـ«آبل» بقيادة جون تيرنوس كرئيس تنفيذي، بعد توليه المنصب في الأول من سبتمبر خلفًا لتيم كوك، الذي قاد الشركة لسنوات. لذلك، لا يترقب الجمهور المنتجات الجديدة فقط، بل يراقب أيضا الاتجاه الذي ستتبناه «آبل» في بداية مرحلة قيادية جديدة.