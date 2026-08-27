الأردن يسجل فائضا تجاريا مع 10 دول عربية خلال النصف الأول من العام

خبرني - سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات الوطنية تعزيز حضورها في الأسواق العربية.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، شهدت الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة العربية نموا بنسبة 4.4 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها 1,997 مليار دينار، مقارنة بـ 1,912 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في النصف الأول لهذا العام، 3,296 مليار دينار، مقارنة بـ 2,610 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 26.3 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى جاءت في المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للمملكة من حيث الصادرات الوطنية، مستحوذة على نحو 42.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وسجل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1,299 مليار دينار خلال فترة المقارنة، مقابل 698 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي المقابل، حقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول لهذا العام، وهي لبنان، اليمن، ليبيا، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق، جنوب السودان، بينما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، مصر، عمان، تونس، والسودان.

واستحوذت المملكة السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول، لتبلغ حوالي 529 مليون دينار، تلتها العراق بقيمة 522 مليونا بارتفاع نسبته 16.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا مع سوريا إذ وصلت إلى 146 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.4 بالمئة.

وتتمثل الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول الأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومنتجات العناية بالبشرة، إضافة إلى المحضرات الغذائية، الأثاث، المنسوجات والملابس، والدهانات.

فيما تشمل أبرز مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح اللدائن، أكسيد التيتانيوم، البولي إيثيلين، البوليسترين، والحديد ومصنوعاته، إضافة إلى سلع أخرى.

يذكر أن قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت في النصف الأول بنسبة 6.2 بالمئة، لتصل إلى 4,667 مليار دينار، فيما زادت قيمة المعاد تصديره بنسبة 44.6 بالمئة، مسجلة 1,747 مليار دينار، لترتفع قيمة الصادرات الكلية 6,414 مليار دينار، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.