الأردن.. مالك عقار يناشد الإسراع بتنفيذ حكم إخلاء (ماركت كبير)

خبرني - وجّه مالك عقار في منطقة سحاب نداء إلى الجهات الرسمية والقضائية، طالب فيه بالإسراع بتنفيذ حكم قضائي صادر بإخلاء مأجور كان يشغله "ماركت كبير"، مؤكدا تضرره من تأخر تنفيذ الإخلاء.

وقال مالك العقار لخبرني، بحسب ما أورده في مناشدته، إن حكما صدر بإخلاء المأجور بتاريخ 22 تموز، مع تحديد مدة شهر تنتهي في 22 آب، إلا أن عملية الإخلاء لم تنفذ حتى الآن، وفق قوله.

وأضاف أنه تنازل عن حقوق مالية قال إنها تبلغ نحو 240 ألف دينار، في سبيل إنهاء القضية واستعادة العقار ومفاتيحه، إلا أنه ما يزال ينتظر تنفيذ الإخلاء.

وادعى مالك العقار وجود مماطلة من لجنة التصفية المعنية في إتمام إجراءات الإخلاء، مشيرا إلى أن القاضي تواصل معها ثلاث مرات، بحسب ما جاء في مناشدته.

وأكد أن استمرار الوضع تسبب له بأضرار، مطالبا بتنفيذ الحكم القضائي واستعادة العقار الواقع في منطقة سحاب بأسرع وقت ممكن.

وناشد مالك العقار الجهات المختصة متابعة القضية وتسريع إجراءات التنفيذ، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

ولم يتسن الحصول، وفق المعلومات المتاحة، على تعليق من لجنة التصفية بشأن ما أورده مالك العقار في مناشدته.