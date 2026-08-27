أورنج الأردن والأميرة سمية للتكنولوجيا تجدّدان شراكتهما لاعتماد شهادات خريجي أكاديمية البرمجة

خبرني - جدّدت أورنج الأردن وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اتفاقية تعاون استراتيجية في مجال التدريب لمدة 3 أعوام (2027-2029)، امتداداً لشراكتهما في بناء المهارات الرقمية، وترسيخاً لرؤيتهما المشتركة في تمكين الشابات والشباب وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل وسوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، تواصل الجامعة اعتماد الشهادات الصادرة عن أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتستمر الأكاديمية في تقديم نموذجها التدريبي القائم على مبدأ "التدريب من أجل التوظيف" الذي يجمع بين التدريب التقني والتطبيق العملي، ويفتح أمام المشاركين مسارات مهنية متعددة، من الالتحاق بسوق العمل إلى إطلاق مشاريعهم الريادية. وعلى مدار الأعوام السبع الماضية، خرّجت أكثر من 1,000 شابة وشاب، وحققت نسبة توظيف تجاوزت 80%، فيما تحمل شهاداتها اعتماد الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس فعالية النموذج التدريبي وكفاءة مخرجاته.

وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع. وأكدت الشركة أن استمرار اعتماد شهادات أكاديمية البرمجة يعزز قيمة التدريب وموثوقية المهارات التي يكتسبها الخريجون.

وقالت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أن استمرارية هذا التعاون مع أورنج الأردن يعكس عمق الشراكة، ويعزز تكامل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية في تأهيل الطلبة والخريجين بالمهارات الرقمية التي يتطلبها سوق العمل، وخطوة مهمة في تعزيز جودة البرامج التدريبية المقدمة. وأكدت الجامعة حرصها على مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يحقق أثراً مستداماً، ويدعم توجهاتها في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية ستفتح أبوابها في 1 أيلول أمام فوج جديد من الطلبة في إربد وعمّان ضمن برنامج جديد تنفذه بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، حيث سيحصل 85 طالبةً وطالباً من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً على تدريبات تقنية مكثّفة في عدد من المجالات تشمل تطوير الويب، والذكاء الاصطناعي، والعمل الحر، والمهارات الحياتية والوظيفية، يتبعها تدريب عملي لدى شركات قطاع التكنولوجيا والشركات الداعمة له. وللمزيد من التفاصيل حول كيفية الالتحاق بالبرنامج، يرجى زيارة صفحات مركز أورنج الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي.

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