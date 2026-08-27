واشنطن تعلق مواعيد تأشيرات الهجرة بسفاراتها في العالم

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، أنّ الحكومة تطبق تعليقا مؤقتا في كل أنحاء العالم، للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين.

وأفاد ناطق باسم وزارة الخارجية في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس، بأنّ هذه المواعيد التي تتمثل بمقابلة بين مواطن أجنبي يطلب تأشيرة وموظف قنصلي، ستخضع لـ”تعديلات” لإتاحة المجال لهذا التدريب، مؤكدا بذلك تقارير صحفية أميركية.

ويسري هذا الإجراء الاستثنائي في كل السفارات والقنصليات الأميركية في أنحاء العالم، ولا يشمل تأشيرات السياحة أو الدراسة أو الأعمال أو العمل المؤقت في الولايات المتحدة.

ولم يُحدَّد موعد استئناف هذه المواعيد، لكنّ مسؤولا في وزارة الخارجية تحدث طالبا عدم كشف هويته، أشار إلى توقف “لأسابيع” حسب السفارات.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، وقام بترحيل أعداد هائلة من المهاجرين غير النظاميين، كما قيّد الدخول القانوني للأجانب، أحيانا بشكل صارم، وبمعاقبة الأجانب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم في الولايات المتحدة.

غير أنّ المحاكم ألغت العديد من تدابيره الرئيسة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة الأميركية تستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدّموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة.