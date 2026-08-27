مفوضية اللاجئين : عودة 45 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم منذ بداية العام

خبرني - ةوصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما أكد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه.

وقال طه إن نحو 45 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة العودة بعد انتهاء المدارس وتحسن الأحوال الجوية ، بحسب المملكة.

وأضاف أن 59% من العائدين عادوا ضمن عودة عائلية كاملة، مقابل 41% ضمن عودة جزئية لأفراد الأسر، مشيرا إلى أن متوسط العودة الأسبوعي يبلغ نحو 1300 لاجئ، مع تسجيل ذروة يومية تراوحت بين 200 و344 عائدا.

ويشكل اللاجئون السوريون نحو 92% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في الأردن، بواقع نحو 350 ألف لاجئ من أصل قرابة 375 ألف لاجئ.

وأشار طه إلى أن نحو 79.1% من اللاجئين يقيمون في المناطق الحضرية والمجتمعات المستضيفة، بواقع 300,097 لاجئا، مقابل 20.9% في المخيمات، بواقع 79,226 لاجئا.

وكانت المفوضية قد أدرجت مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، تمنح العائلات المصنفة ضمن الفئات المستضعفة مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار (210 دنانير)، استجابة للطلب المتزايد على العودة، إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارا لكل فرد عائد، والتي تصرف لمرة واحدة لتغطية نفقات العودة الفورية، مثل المواصلات واستخراج الوثائق والأدوية.

وبحسب المفوضية، يقتصر الدعم الإضافي على الأسر الأكثر احتياجا، ومنها الأسر التي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة أو حالات صحية خطيرة أو أطفالا ذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى الأسر التي تضم آباء أو مقدمي رعاية عازبين، أو ثمانية أفراد فأكثر، ممن يحملون وثائق لجوء سارية ويختارون العودة إلى سوريا.