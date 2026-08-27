الفيصلي والحسين يلتقيان في نهائي كأس السوبر الجمعة

خبرني - يلتقي فريقا الفيصلي والحسين اربد عند الساعة 8:00 من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد عمان الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الأردني لكرة القدم لموسم 2026/2027.

وتجمع المباراة الفيصلي، بطل درع الاتحاد ووصيف دوري المحترفين في الموسم الماضي، والذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 2-1، والحسين إربد، بطل دوري المحترفين وكأس الأردن، والذي حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على الرمثا بنتيجة 5-0.

وتقام المباراة على ستاد عمان الدولي، وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين، حيث جرى تخصيص المدرجات لجماهير الفيصلي والحسين إربد مناصفة، بواقع 50 بالمئة لكل فريق.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد اعتمد في النسخة الحالية نظاما جديدا لكأس السوبر، بمشاركة أربعة فرق، فيما تشهد البطولة أيضا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في المسابقات المحلية.

وتأتي المباراة في ختام منافسات البطولة التي انطلقت بمشاركة الفيصلي والحسين إربد والوحدات والرمثا، حيث تمكن الفيصلي والحسين من بلوغ النهائي، لتتجه الأنظار إلى ستاد عمان الدولي لمعرفة هوية بطل النسخة الحالية.