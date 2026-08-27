*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الفيصلي والحسين يلتقيان في نهائي كأس السوبر الجمعة

  • 27 أغسطس 2026
  • 08:28
الفيصلي والحسين يلتقيان في نهائي كأس السوبر الجمعة

خبرني - يلتقي فريقا الفيصلي والحسين اربد عند الساعة 8:00 من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد عمان الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الأردني لكرة القدم لموسم 2026/2027.

وتجمع المباراة الفيصلي، بطل درع الاتحاد ووصيف دوري المحترفين في الموسم الماضي، والذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 2-1، والحسين إربد، بطل دوري المحترفين وكأس الأردن، والذي حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على الرمثا بنتيجة 5-0.

وتقام المباراة على ستاد عمان الدولي، وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين، حيث جرى تخصيص المدرجات لجماهير الفيصلي والحسين إربد مناصفة، بواقع 50 بالمئة لكل فريق.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد اعتمد في النسخة الحالية نظاما جديدا لكأس السوبر، بمشاركة أربعة فرق، فيما تشهد البطولة أيضا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في المسابقات المحلية.

وتأتي المباراة في ختام منافسات البطولة التي انطلقت بمشاركة الفيصلي والحسين إربد والوحدات والرمثا، حيث تمكن الفيصلي والحسين من بلوغ النهائي، لتتجه الأنظار إلى ستاد عمان الدولي لمعرفة هوية بطل النسخة الحالية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قبل قمة الفيصلي والحسين بالسوبر .. وفاة مشجع اردني إثر أزمة قلبية
قبل قمة الفيصلي والحسين بالسوبر .. وفاة مشجع اردني إثر أزمة قلبية
  • 2026-08-28 11:47
محمد صلاح يغيب عن البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 2012
محمد صلاح يغيب عن البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 2012
  • 2026-08-28 01:28
مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة.. وهذه التفاصيل
مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة.. وهذه التفاصيل
  • 2026-08-28 00:56
تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني مارتينيز
تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني مارتينيز
  • 2026-08-27 23:08
قرعة أبطال أوروبا: سان جيرمان في مواجهة برشلونة والسيتي.. وأرسنال يصطدم بريال مدريد
قرعة أبطال أوروبا: سان جيرمان في مواجهة برشلونة والسيتي.. وأرسنال يصطدم بريال...
  • 2026-08-27 21:26
مرموش في توتنهام للتكفير عن
مرموش في توتنهام للتكفير عن "خطيئة" حسام غالي القديمة
  • 2026-08-27 20:05