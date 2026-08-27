حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن وزخات رعدية متوقعة

خبرني - تتأثر المملكة اعتبارا من ليل السبت وصباح الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتهيأ معها الفرصة تدريجيا لهطول زخات رعدية من المطر، وفق المستشار الجوي جمال الموسى.

وقال الموسى إن الأجواء تبقى حارة يومي الأربعاء والخميس، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية، فيما يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى الخميس إلى نحو 35 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي الجمعة، لتتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا، فيما تسجل السبت نحو 33 درجة مئوية.

وأشار الموسى إلى حدوث تغير على الحالة الجوية اعتبارا من ليل السبت وصباح الأحد، إذ تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تسخين طبقات الجو السفلى والعليا بالتزامن مع وجود حوض علوي بارد.

وبحسب الموسى، تتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول زخات رعدية من المطر، يتوقع أن تكون أكثر غزارة في المناطق الشمالية والوسطى، مع امتداد فرص الهطول إلى مناطق أخرى من المملكة.