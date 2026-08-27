*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن وزخات رعدية متوقعة

  • 27 أغسطس 2026
  • 07:46
حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن وزخات رعدية متوقعة

خبرني - تتأثر المملكة اعتبارا من ليل السبت وصباح الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتهيأ معها الفرصة تدريجيا لهطول زخات رعدية من المطر، وفق المستشار الجوي جمال الموسى.

وقال الموسى إن الأجواء تبقى حارة يومي الأربعاء والخميس، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية، فيما يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى الخميس إلى نحو 35 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي الجمعة، لتتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا، فيما تسجل السبت نحو 33 درجة مئوية.

وأشار الموسى إلى حدوث تغير على الحالة الجوية اعتبارا من ليل السبت وصباح الأحد، إذ تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تسخين طبقات الجو السفلى والعليا بالتزامن مع وجود حوض علوي بارد.

وبحسب الموسى، تتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول زخات رعدية من المطر، يتوقع أن تكون أكثر غزارة في المناطق الشمالية والوسطى، مع امتداد فرص الهطول إلى مناطق أخرى من المملكة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بشرى للعاملين والباحثين عن عمل.. خط نقل مباشر من الزرقاء إلى صناعية سحاب
بشرى للعاملين والباحثين عن عمل.. خط نقل مباشر من الزرقاء إلى صناعية سحاب
  • 2026-08-28 13:26
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن
  • 2026-08-28 13:24
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قانونيًا
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قا...
  • 2026-08-28 11:51
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من ...
  • 2026-08-28 10:58
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
  • 2026-08-28 10:41
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
  • 2026-08-28 09:41