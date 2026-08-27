بعد 9 قرون من الدوران.. أعرق معصرة نبيذ ألمانية تواجه الإغلاق

خبرني - قالت صحيفة Bild إن واحدة من أقدم وأعرق معاصر النبيذ في ألمانيا، والتي يمتد تاريخها لأكثر من 900 عام، تواجه خطر الإغلاق النهائي بعد اضطرارها لتقديم طلب لإشهار الإفلاس.

وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن المؤسسة العريقة- معصرة كلوستر بفورتا الحكومية للنبيذ (Kloster Pforta). ويهدد إفلاس المعصرة، بنهاية حقبة تاريخية فريدة صمدت في وجه الحروب والأزمات والتحولات السياسية عبر القرون.

ونوهت صحيفة بيلد بأن Kloster Poforta ومقرها في ولاية ساكسونيا-أنهالت، تعاني من خسائر فادحة وقد تصبح مفلسة في وقت مبكر من العام المقبل.

والمعصرة مملوكة بنسبة تزيد عن 90% لحكومة ولاية ساكسونيا آنهالت. وتواجه أزمة سيولة خانقة بسبب الخسائر المتراكمة الناتجة عن التغيرات المناخية القاسية (مثل الجفاف، والأمطار الغزيرة، وموجات الصقيع الشديدة التي ضربت المحاصيل)، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

وتشهد ألمانيا في الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية ترافقت بإفلاس العديد من المؤسسات والشركات. إذ أغلقت العديد من أقدم مصانع الجعة في البلاد أبوابها. أحدها افتُتح قبل 350 عاما، وآخر كان يعمل منذ ما يقرب من 400 عام. كما تواجه ألمانيا أزمة في صناعة السيارات، حيث قامت شركتا فولكس فاغن وبورش بتقسريح عدد من الموظفين.