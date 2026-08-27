إسرائيل تفرج عن أسيرين سوريين وآخر كويتي

خبرني - أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 3 أسرى سوريين وكويتي كانت قد أسرتهم في ريف القنيطرة العام الماضي.

وأشارت قناة "i24news" الإسرائيلية إلى أن عملية الإفراج "قد تشكل إشارة حسن نية من جانب إسرائيل تجاه دمشق، خصوصا في ظل استئناف الاتصالات والمفاوضات الأمنية بين الجانبين بوساطة أمريكية".

وأجرت إسرائيل وسوريا مؤخرا محادثات رفيعة المستوى في الأردن، ركزت على خفض التوتر واستئناف المفاوضات بشأن ترتيبات أمنية في جنوب سوريا، بعد تصعيد عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وأكدت القناة أنه في حال تأكد الإفراج عن الأسرى الأربعة، فقد ينظر إلى الخطوة باعتبارها جزءا من إجراءات "بناء الثقة" التي يمكن أن تساعد في دفع المفاوضات الإسرائيلية السورية إلى الأمام.