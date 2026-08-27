قاض أميركي يحدد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

خبرني - قرر قاض عسكري، أن يمثل خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وثلاثة متهمين آخرين محتجزين في خليج غوانتانامو، أمام المحاكمة في عام 2028.

وكان الادعاء قد طلب بدء المحاكمة في يناير 2027، لكن القاضي مايكل شراما رفض الطلب، وحدد 5 يونيو 2028 موعدا للمحاكمة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من القضايا والطلبات القانونية التي يتعين على المحكمة البت فيها قبل بدء المحاكمة.

وتشمل القضية، إلى جانب محمد، كلا من وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي وعمار البلوشي، وقد تأجلت محاكمتهم لعقود بسبب خلافات قانونية متكررة، من بينها مسألة استخدام اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب.

وأعربت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر عن غضبها من استمرار التأجيل، خصوصا أن نحو 3 آلاف شخص قتلوا في الهجمات.

وقال جيم سميث، وهو ضابط متقاعد في شرطة نيويورك فقد زوجته أثناء استجابتها للهجمات: "نحن نطالب بموعد للمحاكمة منذ 20 عاما. نأمل أن يكون الأمر حقيقيا هذه المرة".

وكادت القضية أن تنتهي في عام 2024، بعد موافقة خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، على صفقة إقرار بالذنب مع إدارة جو بايدن، تقضي باعترافهم بأدوارهم في الهجمات مقابل تجنيبهم عقوبة الإعدام والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

لكن إدارة بايدن تراجعت عن الصفقة بعد موجة غضب، واستمر النزاع القانوني. وفي يونيو 2025، رفضت محكمة استئناف أمريكية الصفقة رسميا، بينما يعتزم محامو محمد اللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ويواجه المتهمون، في حال استمرار القضية حتى المحاكمة، اتهامات مرتبطة بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001.