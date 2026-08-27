شهادة خبير نفسي تنتهي باعتراف صادم في جريمة مروعة هزت أميركا

خبرني - اختتم محامي ليندسي كلانسي محاكمتها بتهمة قتل أطفالها الـ3، بعد أن أقر خبير نفسي استدعته النيابة بأن مرافعة الادعاء قللت من حجم المعاناة النفسية التي كانت تمر بها قبل الجرائم.

وكانت النيابة في مقاطعة بليموث بولاية ماساتشوستس قد استدعت الطبيب النفسي الشرعي الدكتور غريغوري ساثوف، وقال خلال شهادته إن كلانسي كانت "منهجية ومنضبطة إلى حد كبير ومنظمة" عندما قتلت أطفالها الثلاثة في 24 يناير 2023، ولذلك يعتقد أنها تتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالها.

لكن محامي الدفاع كيفن ريدينغتون واجهه بتصريحات المدعية العامة شانان باكنغهام، التي قالت فيها إن كلانسي "تلاعبت" بالأطباء الذين عالجوها، وإنها اختارت التوقف عن محاولة الحصول على العلاج بعد أربعة أشهر، كونها لم تحصل على مرادها.

وعندما سأله ريدينغتون عما إذا كانت الأدلة تدعم هذا الطرح، أجاب ساثوف: "أعتقد أن التصريح الذي قرأته يقلل كثيرا من حجم ما كانت (كلانسي) تمر به".

وتواجه كلانسي اتهاما باستخدام أربطة رياضية لخنق أطفالها داخل قبو منزل العائلة بمدينة دوكسبري في يناير 2023، في حين تدفع ببراءتها بزعم إصابتها بالجنون، قائلة إنها كانت تعاني من ذهان شديد بعد الولادة وتسمع صوت رجل يأمرها بقتل أطفالها.

لكن ساثوف شكك في روايتها، مشيرا إلى وجود "تناقضات" في أقوالها وأقوال زوجها السابق بشأن تسلسل الأحداث، فضلا عن توقيت سماعها للصوت. كما اعتبر من غير المعتاد أنها لم تسمع الصوت إلا أثناء قتل أطفالها، ولم تسمعه قبل ذلك أو بعده.

وخلال المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى شهادات تفيد بأن كلانسي، وهي ممرضة سابقة في قسم المخاض والولادة، أمضت الأشهر الأربعة السابقة للجريمة في محاولة للحصول على مساعدة بسبب معاناتها النفسية.

وخلال تلك الفترة، راجعت طبيبا نفسيا، واتصلت بخط المساعدة الخاص بالانتحار مرتين، وأدخلت نفسها إلى مؤسسة للصحة النفسية لمدة خمسة أيام، كما طلبت المساعدة من عيادتين متخصصتين في رعاية النساء خلال فترة ما حول الولادة.

وأظهرت السجلات الطبية أنها كانت تعاني بشكل متكرر من أفكار انتحارية، كما أخبرت والدتها وزوجها مرتين بأفكار راودتها بشأن إيذاء أطفالها. وعرض عليها الأطباء 30 وصفة طبية و 13 دواء نفسيا قويا خلال تلك الفترة.

وبعد قتل أطفالها، قطعت معصمها وعنقها، وتناولت أدوية مختلفة، ثم ألقت بنفسها من نافذة الطابق الثاني لمنزلها، ما أدى إلى كسر في العمود الفقري أسفر عن إصابتها بالشلل النصفي السفلي، وأصبحت تستخدم كرسيا متحركا.

وشهدت المحاكمة، التي استمرت لفترة طويلة، إفادات نحو 85 شاهدا، بينهم 10 شهود للدفاع. ومن المتوقع أن يستمع المحلفون إلى المرافعات الختامية حيث نشهد مداولاتهم يوم الخميس.