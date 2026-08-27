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فرنسا.. قتلى وجرحى بحادث دهس متعمد

  • 27 أغسطس 2026
  • 07:23
فرنسا قتلى وجرحى بحادث دهس متعمد

خبرني - قتل شخص وأصيب 10 آخرون في حادث دهس متعمد قرب محطة قطار مدينة كان شمال غرب فرنسا.
ووقعت الحادثة بعد مشاجرة داخل حانة مجاورة للمحطة حوالي الساعة العاشرة مساء، إذ صعد شاب يبلغ من العمر 26 عاما إلى سيارته واندفع نحو مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة ترام قريبة.

وأعلن محافظ إقليم كالفادوس، دافيد كليفير، أن الحصيلة بلغت قتيلا واحدا، و7 مصابين في حالة خطيرة، إضافة إلى 3 آخرين بإصابات أقل خطرا.
وأوقفت قوات الأمن المشتبه به في بلدة ويسترهام على بعد 20 كيلومترا من كان، في وقت لاحق من المساء. وأكد المحافظ أن المعتقل غير معروف لأجهزة الاستخبارات، ولا يظهر في سجلات الشرطة سوى بمخالفات مرورية سابقة.
واستبعدت السلطات، في المرحلة الحالية، فرضية العمل الإرهابي، وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات المشاجرة ودوافع الحادث، مع الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

 

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