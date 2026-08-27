الأردني السرحان ثالثا عالميا في مسابقة للروبوتات الصناعية بروسيا

خبرني - حقق الأردني عبد المجيد حسن صايل المسافر السرحان المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة تركيب وصيانة الروبوتات الصناعية، التي أقيمت في روسيا.

ومثّل السرحان الأردن في المسابقة العالمية، وتمكن من حصد المركز الثالث في مجال تركيب وصيانة الروبوتات الصناعية، محققا إنجازا متقدما على المستوى الدولي.

وجاءت مشاركة السرحان بإشراف المهندس عبدالله مدالله السرحان، الذي تولى الإشراف عليه خلال المسابقة.

ويشكل حصول السرحان على المركز الثالث عالميا إنجازا أردنيا في مجال الروبوتات الصناعية، في ظل الأهمية المتزايدة للتخصصات التقنية والهندسية المرتبطة بالروبوتات والتكنولوجيا الحديثة.