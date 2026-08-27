*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردني السرحان ثالثا عالميا في مسابقة للروبوتات الصناعية بروسيا

  • 27 أغسطس 2026
  • 06:38
الأردني السرحان ثالثا عالميا في مسابقة للروبوتات الصناعية بروسيا

خبرني - حقق الأردني عبد المجيد حسن صايل المسافر السرحان المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة تركيب وصيانة الروبوتات الصناعية، التي أقيمت في روسيا.

ومثّل السرحان الأردن في المسابقة العالمية، وتمكن من حصد المركز الثالث في مجال تركيب وصيانة الروبوتات الصناعية، محققا إنجازا متقدما على المستوى الدولي.

وجاءت مشاركة السرحان بإشراف المهندس عبدالله مدالله السرحان، الذي تولى الإشراف عليه خلال المسابقة.

ويشكل حصول السرحان على المركز الثالث عالميا إنجازا أردنيا في مجال الروبوتات الصناعية، في ظل الأهمية المتزايدة للتخصصات التقنية والهندسية المرتبطة بالروبوتات والتكنولوجيا الحديثة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بشرى للعاملين والباحثين عن عمل.. خط نقل مباشر من الزرقاء إلى صناعية سحاب
بشرى للعاملين والباحثين عن عمل.. خط نقل مباشر من الزرقاء إلى صناعية سحاب
  • 2026-08-28 13:26
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن
  • 2026-08-28 13:24
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قانونيًا
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قا...
  • 2026-08-28 11:51
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»
الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من ...
  • 2026-08-28 10:58
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
  • 2026-08-28 10:41
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
  • 2026-08-28 09:41