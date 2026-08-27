طه دسوقي: زوجتي تكبرني بـ 5 سنوات ولا أسعى للإنجاب

خبرني - كشف الفنان طه دسوقي تفاصيل من حياته الشخصية وزواجه من نادين، مبيناً أن خشية الوحدة دفعته لإعادة التفكير في الارتباط، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج "ABtalks"، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح أنه لم يكن مؤمناً بالبداية بنجاح مؤسسة الزواج، لكنه غيّر قناعته عقب لقاء شريكته التي كانت تقاسمه الموقف نفسه.

وأردف: "لم أكن معترفاً بمشروع الزواج حتى التقيت نادين، وهي أيضاً كانت تراه مشروعاً فاشلاً فاتفقنا، وتزوجت لأنني أخشى البقاء بمفردي وأخاف الوحدة".



وكشف طه أن زوجته تكبره بـ 5 سنوات، موضحاً أن فارق السن لم يمثل عائقاً له، بل وجد في علاقتهما تفاهماً ونضجاً فكرياً، مبيناً أنه كان يبحث عن شريك يقاسمه تفاصيل حياته.

وعن فكرة الإنجاب، أكد دسوقي أنه يرى الأبوة تجربة جميلة، لكنه لا يشعر بأن الوقت مناسب حالياً لخوضها، قائلاً: "من الرائع أن يكون لديك طفل ومسؤولية كبيرة، لكنني لا أعتقد أن الوقت الحالي مناسب لي ..أنا لسه بربي نفسي".

الخيانة الزوجية

وتطرق إلى موقفه من الخيانة الزوجية، مؤكداً أن كتمان الأسرار أو الاستمرار في علاقة قائمة على الخداع أمر صعب بالنسبة إليه، مضيفاً: "لا أستطيع العيش مع الأسرار، فهذا عبء كبير، وأنا لا أجيد الكذب".



وظهر الفنان خلال الحوار بصورة مغايرة عن الطابع الكوميدي الذي اعتاد الجمهور رؤيته به، إذ تحدث بصراحة عن مخاوفه الشخصية والتجارب المؤثرة في تكوينه، وكيف تبدلت نظرته إلى ذاته والآخرين مع مرور الزمن.

واستعرض رؤيته الخاصة للسعادة، موضحاً أنه لم يعد ينظر إليها بوصفها حالة دائمة يمكن للإنسان بلوغها والشعور بها طوال الوقت.

وأشار إلى أن الشعور بالراحة والاطمئنان تجاه الأشخاص الموجودين في حياته، والعيش بعيداً عن المشكلات الكبيرة، يمنحانه إحساساً بالسلام أكثر من السعادة المؤقتة.