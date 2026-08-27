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السيسي يدعو للفنانة هبة مجدي بالشفاء - فيديو

  • 27 أغسطس 2026
  • 03:46
السيسي يدعو للفنانة هبة مجدي بالشفاء فيديو

خبرني - اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صحة الفنانة هبة مجدي، عقب أدائها فقرة غنائية في احتفالية المولد النبوي الشريف بمركز "الصفوة" للمؤتمرات الدولية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفنانة قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أقول في اليوم الجميل ده، والكلام الجميل اللي أنتِ قلتيه، والتوسل الطيب ده، إني أقول: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك ومايزعلكيش.. أنتِ وكل الناس".


من جانبها، شكرت الفنانة هبة مجدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشاعره، وأمّنت على دعائه.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مركز "الصفوة" للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "النبي تبسم"، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، أهدى في ختامها الرئيس مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاحتفال تضمن فقرة ابتهال ديني، وعرض فيلم تسجيلي عن أهمية العمل، تلتها فقرة غنائية بعنوان "خد بإيدي"، حيا الرئيس عقبها مؤديتها الفنانة هبة مجدي، متمنياً لها الشفاء العاجل.

اشتمل الاحتفال على فقرة إنشاد ديني، تلتها كلمة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بهذه المناسبة، ثم عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "أسوة حسنة".

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