مصر على موعد مع خسوف القمر.. يغطي 93 % من سطحه

خبرني - تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية مميزة فجر الجمعة المقبل، تتمثل في خسوف جزئي للقمر يتزامن مع بدر شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، وسط توقعات برصدها خلال الساعات الأولى من الصباح.

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، يحجب ظل الأرض خلال الخسوف نحو 93% من سطح القمر، ويبدأ الخسوف الجزئي في مصر عند الساعة 5:34 صباحاً.



ويبلغ الخسوف ذروته في القاهرة عند الساعة 6:29 صباحاً بالتزامن مع شروق الشمس، وتستمر الظاهرة حتى ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة 8:52 صباحاً.

وينشأ خسوف القمر عندما تتوسط الأرض بين الشمس والقمر أثناء طور البدر، فيدخل القمر تدريجياً في ظل الأرض مؤدياً إلى حجب جزء من ضوئه.

تستمر مراحل الظاهرة الفلكية كافة نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تبلغ مدة الخسوف الجزئي نحو 3 ساعات و18 دقيقة.

يرى بالعين ولا يشكل خطراً

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن رصد خسوف القمر بالعين المجردة لا يشكل خطراً على السلامة، ويمكن متابعة الظاهرة دون الحاجة إلى وسائل حماية خاصة.

وتتوزع مواعيد الرؤية في مصر كالتالي: تبدأ مرحلة الخسوف شبه الظلي غير المرئي عند الساعة 4:24 فجراً، تليها بداية الخسوف الجزئي الفعلي عند الساعة 5:34 فجراً، ثم يشرق قرص الشمس في القاهرة عند الساعة 6:29 صباحاً وهو الحد الأقصى للرؤية، وينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة 8:52 صباحاً، قبل أن ينجلي الخسوف تماماً عند الساعة 10:02 صباحاً.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منار محمد عبادي رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن خسوف القمر يحدث طبيعياً عندما يتواجد القمر في طور البدر وتصطف الأجرام الثلاثة على استقامة واحدة وتتوسط الأرض بينهما.

وأضافت أن النظر إلى الخسوف القمري لا يسبب أي ضرر للعين، على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب نظارات واقية.