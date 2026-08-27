إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية توافق على دواء لسرطان البنكرياس

خبرني - أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (إف دي إيه) الأربعاء، الموافقة على دواء لسرطان البنكرياس قد يستهل حقبة جديدة في التعامل مع أحد أكثر أشكال هذا المرض فتكا.

وطوّرت شركة "ريفولوشن ميديسينز" الأميركية الناشئة هذا الدواء الذي يحمل الاسم التجاري "راسونك".

وأظهرت تجربة سريرية أن الدواء قادر على مضاعفة فترة البقاء على قيد الحياة لدى فئة معينة من المرضى.

وقال كايل ديامانتاس، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير في بيان إن هذا الدواء يوفر "خيارا جديدا بالغ الأهمية للمرضى الذين يواجهون نوعا صعبا جدا من السرطان مثّل علاجه تحديا كبيرا عبر التاريخ".

ورغم أن هذا الدواء الذي يؤخذ على شكل قرص، لا يشفي من المرض، أثار حماسة أطباء الأورام وجماعات الدفاع عن حقوق المرضى، إذ إن قد يمنح المرضى الذين يعانون شكلا فتاكا من المرض فرصة العيش بضعة أشهر إضافية.

ويستخدم الدواء جزيئا يسمى داراكسونراسيب، وأثبت فعالية تفوق بكثير فعالية العلاج الكيميائي المعتمد في التجارب السريرية.

وعاش نصف المرضى الذين تلقوا الدواء لأكثر من 13 شهرا، وهي مدة تعادل ضعف المدة التي عاشتها المجموعة التي عولجت بالعلاج الكيميائي.

ولقيت هذه النتائج إشادة واسعة من الأوساط الطبية وشكّلت أول اختراق مهم في مواجهة هذا النوع من السرطان منذ عقود.

كما أنها تعطي أملا في تطوير علاجات لمرضى آخرين إذ يستهدف هذا الجزيء بروتينا موجودا في أنواع مختلفة من السرطان كان يُعتقد أنه عصي على الاستهداف العلاجي.