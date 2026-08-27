الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق

خبرني - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل، سقطت عند تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.

وأوضح مراسل الجزيرة في دمشق عمرو حلبي أن تلة باط الوردة تُعد موقعا إستراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيت جن، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، قبل أشهر، بلدة بيت جن بالآليات الثقيلة عبر الطريق المؤدي من هذه التلة، لافتا إلى أنها استهدفت المنطقة بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف، قبل أيام، سيارة صغيرة وحافلة في محيط بلدة بيت جن.



ولم يقتصر التصعيد على محيط بيت جن، إذ سُجل توغل إسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة، حيث داهمت منزلا وفتشته، ضمن توغلات متكررة تشهدها المنطقة، بحسب وسائل إعلام سورية.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، لا سيما محافظتي القنيطرة ودرعا، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإقامة حواجز عسكرية.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان منذ عام 1967. وعقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.