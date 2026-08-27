*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أوروبا تتراجع عن مقاطعة كأس العالم

  • 27 أغسطس 2026
  • 02:25
أوروبا تتراجع عن مقاطعة كأس العالم

خبرني - كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعتزم التراجع عن مقاطعة كأس العالم للرجال ومسابقات "فيفا" الأخرى، بعدما هدد بمقاطعة البطولات احتجاجاً على فكرة جياني إنفانتينو ببيع جزء من حقوق كأس العالم التجارية للقطاع الخاص.

ووفقاً للتقرير، ما زال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يناقش احتجاجات أخرى ضد إنفانتينو بعد خطته الفاشلة لبيع حقوق كأس العالم، لكن المنتخبات الوطنية ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً والتي تنطلق في بولندا مطلع الشهر المقبل.

وقال "يويفا" إنه يحتاج إلى ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات "لتشويه اللعبة" كشرط لمشاركة المنتخبات الأوروبية في مسابقات "فيفا" مرة أخرى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قبل قمة الفيصلي والحسين بالسوبر .. وفاة مشجع اردني إثر أزمة قلبية
قبل قمة الفيصلي والحسين بالسوبر .. وفاة مشجع اردني إثر أزمة قلبية
  • 2026-08-28 11:47
محمد صلاح يغيب عن البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 2012
محمد صلاح يغيب عن البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 2012
  • 2026-08-28 01:28
مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة.. وهذه التفاصيل
مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة.. وهذه التفاصيل
  • 2026-08-28 00:56
تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني مارتينيز
تشيلسي يقترب من ضم الأرجنتيني مارتينيز
  • 2026-08-27 23:08
قرعة أبطال أوروبا: سان جيرمان في مواجهة برشلونة والسيتي.. وأرسنال يصطدم بريال مدريد
قرعة أبطال أوروبا: سان جيرمان في مواجهة برشلونة والسيتي.. وأرسنال يصطدم بريال...
  • 2026-08-27 21:26
مرموش في توتنهام للتكفير عن
مرموش في توتنهام للتكفير عن "خطيئة" حسام غالي القديمة
  • 2026-08-27 20:05