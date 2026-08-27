أوروبا تتراجع عن مقاطعة كأس العالم

خبرني - كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعتزم التراجع عن مقاطعة كأس العالم للرجال ومسابقات "فيفا" الأخرى، بعدما هدد بمقاطعة البطولات احتجاجاً على فكرة جياني إنفانتينو ببيع جزء من حقوق كأس العالم التجارية للقطاع الخاص.

ووفقاً للتقرير، ما زال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يناقش احتجاجات أخرى ضد إنفانتينو بعد خطته الفاشلة لبيع حقوق كأس العالم، لكن المنتخبات الوطنية ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً والتي تنطلق في بولندا مطلع الشهر المقبل.

وقال "يويفا" إنه يحتاج إلى ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات "لتشويه اللعبة" كشرط لمشاركة المنتخبات الأوروبية في مسابقات "فيفا" مرة أخرى.