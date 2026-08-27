إيطاليا توقف فرنسيا بعد ضبط 3 صواريخ مضادة للدبابات في شاحنته

خبرني - أوقفت إيطاليا مواطنا فرنسيا عقب العثور على 3 صواريخ موجّهة مضادة للدبابات ومعدّات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني في مدينة باري الساحلية في جنوب شرق إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وأُودِع المتهم الذي يدعى ريجي نورمان (46 عاما) الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالأسلحة، إثر ضبط صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "أكيرون" إضافة إلى صاروخ دون رأس حربي، جرى تمويهها بشريط لاصق لإظهارها كمعدات تدريب تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وجرى توقيفه إثر قيام الشرطة بتفتيش شاحنته الصغيرة خلال إنزالها من عبّارة آتية من مرفأ باتراس اليوناني.

وبحسب مذكرة التوقيف، قال نورمان للمحققين إنه ينقل هذه التجهيزات لحساب شركة "إم بي دي إيه" في فرنسا التي تصنّع صواريخ "أكيرون"، مضيفا أن الصواريخ أصلحت في جزيرة كريت اليونانية وأنه كان يعيدها إلى المصنّع.

وكشف مصدر فرنسي مطلع للوكالة الفرنسية أن الشركة "حصلت على ترخيص لإجراء تجارب مع صواريخ أكيرون غير مكتملة في اليونان".

وقرّرت السلطات الإيطالية مواصلة التحقيق نظرا لعدم الاتساق في المستندات المرفقة بالأسلحة.