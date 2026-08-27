وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات في الجزائر

خبرني - أعلن وزير الداخلية الجزائرية، سعيد سعيود، مساء الأربعاء، وفاة 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر.

ووصل سعيود، مساء الأربعاء، إلى ولاية بجاية، للوقوف ميدانيا على عمليات إخماد الحرائق، يرافقه كل من وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

ومن جانبها، وأفادت "قناة النهار" المحلية بأن خمسة من الضحايا سقطوا بولاية جيجل وأربعة في بجاية وثلاثة في تيزي وزو.

وأشارت الحماية المدنية الجزائرية إلى إجلاء عدة عائلات في ولاية جيجل (شرق)، بعد أن وصلت حرائق غابات إلى مناطق سكنية، بينما تواصل تدخلاتها الميدانية للسيطرة على الحرائق عبر عدة ولايات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر.

وقامت السلطات المختصة باستخدام مروحيات وطائرات الإطفاء بعدد من المناطق إلى جانب الوسائل البرية التابعة لمصالح الحماية المدنية بهدف السيطرة على الحرائق.

وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري أعلن، الأربعاء، تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما لا يزال 75 حريقا مشتعلا أغلبها بولايات بجاية، وتيزي وزو، وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وميلة، وسطيف.

وقال شهود عيان بولاية جيجل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن حرائق ضخمة اندلعت بجبال المنطقة زاد سرعة انتشارها هبوب رياح قوية، لافتا إلى تسجيل خسائر كبيرة في الممتلكات الزراعية والحيوانية لعدد من السكان.

من جهته، أعلن جهاز الدرك الوطني غلق عدد من الطرق الوطنية بولايات سطيف وبجاية وجيجل.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت، الثلاثاء، من موجة حر وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد، وسط ظروف مناخية تساعد على انتشار الحرائق، لا سيما مع اشتداد الرياح.

وتشهد المناطق الشمالية من الجزائر حرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي.



وفي السنوات الأخيرة، تسببت حرائق هائلة في مقتل العشرات من الأشخاص، وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، فضلا عن عدد كبير من المنازل.