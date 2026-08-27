السيسي: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي

خبرني - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - الأربعاء- استعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، وأشار إلى متابعته المباشرة والمستمرة لمستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية، داعيا إلى الطمأنينة بشأن يقظة الدولة بجميع أجهزتها تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي.

وشدد السيسي -خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي- على أن اهتمامه لم يقتصر على المؤسسة العسكرية، بل امتد إلى بقية شؤون الدولة لتحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وأوضح أن الدولة تعمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور في خدمة المواطنين.



ووجّه الرئيس المصري الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات الدولة، على أن يُعرض على المواطنين خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما وجّه الدعوة إلى المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات والمتخصصين للمشاركة في مؤتمر مفتوح قد يستمر أياما، لعرض المشروعات المنفذة والتحديات التي تواجهها، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار الشفافية والمصداقية.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة المتابعة الدقيقة لاحترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، محذرا من التأخير في تسليم الوحدات السكنية. ووجّه الحكومة بمراجعة شاملة لجميع المطورين العقاريين، مؤكدا أنه ستُتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يتخلف عن التزاماته، حفاظا على حقوق الناس ومصداقية الدولة.

وأصدر السيسي 7 توجيهات حكومية محددة، شملت: الإشراف المباشر على فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل تقسيط المتأخرات، وضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية بإنشاء منفذ واحد على الأقل في كل مركز، والانتهاء من مشروعات النقل الجماعي في أوقاتها المحددة وتحسين حالة الطرق، وتنظيم حملات مرورية مستمرة لضمان الانضباط، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين في المحافظات، وتشديد المحاسبة على المخالفين، وإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم ضد الفاسدين.



