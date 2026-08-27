تراجع النفط وسط ترقب محادثات إيران وعمان بشأن مضيق هرمز

خبرني - تراجعت أسعار النفط عند التسوية الأربعاء، بعد جلسة شهدت تقلبات، في وقت تابع فيه المستثمرون المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان وشهد ارتفاعا طفيفا في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا، بما يعادل 0.84%، لتسجل 87.84 دولار للبرميل عند التسوية.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.16%، مسجلة 82.23 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ 10 آب خلال الجلسة، وسط آمال بزيادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقلص الخامان بعض خسائرهما بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات النفط الخام بأقل من التوقعات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام زادت 95 ألف برميل إلى 428.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 آب، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاعها 597 ألف برميل.

وقال محللون إن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان غيرت معنويات السوق.

وذكر أولي هانسن مدير أبحاث السلع الأولية لدى ساكسو بنك "انتقلت السوق من الأخذ في الحسبان احتمال كبير لاضطراب طويل الأمد وتصعيد متجدد إلى الأخذ في الحسبان إعادة فتح جزئية وترتيبات شحن تفاوضية ومخاطر أقل لمواجهة عسكرية متجددة".

وأضاف أن "اتفاقا موثوقا يعيد حركة الملاحة عبر المضيق بسرعة قد يزيل طبقة أخرى من العلاوة الجيوسياسية".

وأفاد مصدر إيراني كبير اليوم بأن إيران وسلطنة عُمان تعملان على وضع تفاصيل الاتفاق بشأن المضيق، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على آلية لتقاسم الممر المائي وعائداته.

وكان يمر من المضيق نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز قبل اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير شباط.

وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع السفن أن خمس سفن شحن عبرت الممر المائي أمس الثلاثاء، انخفاضا من متوسط بلغ 15 سفينة على مدى عشرة أيام، وبما يقل كثيرا عن مستويات ما قبل الحرب.

وتستمر المحادثات بشأن إنهاء الصراع بشكل شامل. وقال وزير الداخلية الباكستاني الثلاثاء، في ختام زيارة إلى طهران إن باكستان وإيران أحرزتا "تقدما كبيرا" في المحادثات.

وذكر ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على إكس الأربعاء، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران الخميس، وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث "سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار".

ولا تزال أزمة انقطاع إمدادات الطاقة، المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا، مستمرة دون أي مؤشر على انحسارها.

وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط بأن مصفاة (نورسي)، رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا وثاني أكبر منتج للبنزين، علقت عمليات تكرير النفط الخام اليوم، عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين قولها؛ إن روسيا تدرس تكثيف وتيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على كييف، بما في ذلك أهداف في وسط المدينة، وعلى البنية التحتية في مناطق أخرى من أوكرانيا، بعد أن خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق لإحلال السلام وصلت إلى طريق مسدود.

وعبر عضو في مجلس الشيوخ الأميركي يرعى مشروع قانون لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا عن أمله في أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون الشهر المقبل، وأن يكون بمثابة "ضربة قاضية" لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه في أوكرانيا.