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الأهلي السعودي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعداً مع صن داونز

  • 26 أغسطس 2026
  • 23:57
الأهلي السعودي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعداً مع صن داونز

خبرني - تأهل فريق الأهلي السعودي، إلى الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1 - صفر يوم الأربعاء.

وسجل الهدف الوحيد صالح أبو الشامات، في الدقيقة 63، ليصعد بالأهلي عن الدور الأول، ويضرب فريقه موعداً مع صن دوانز الجنوب أفريقي بطل القارة السمراء، حيث ستقام المباراة في 19 سبتمبر المُقبل على ملعب الأخير.

وكان الأهلي قد وصل للدور الثاني من البطولة الدولية أيضاً في العام الماضي، بعدما حصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين، لكنه ودع البطولة على يد بيراميدز المصري بالخسارة 1 - 3.

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