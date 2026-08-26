بعد أسبوعين من كارثة مدمرة .. زلزال جديد يضرب كولومبيا

خبرني - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات مناطق في كولومبيا، الأربعاء، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية، لكنه أثار مخاوف السكان بعد أسبوعين فقط من كارثة مدمرة أودت بحياة أكثر من 330 شخصاً.

ودوّت صفارات الإنذار، فيما أُجلي مئات الأشخاص من مدينة بوكارامانغا القريبة من مركز الهزة في شمال شرق البلاد.

ووقعت الهزة على عمق 149 كيلومتراً في بلدية لوس سانتوس، المعروفة بنشاطها الزلزالي، فيما شعر سكان العاصمة بوغوتا بهزات أرضية، ودوت صفارات الإنذار في بعض مناطقها.

وأعادت الهزة الجديدة إلى الأذهان الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وضرب غرب كولومبيا في 10 أغسطس (آب)، وأسفر عن مقتل أكثر من 330 شخصاً وتدمير آلاف المنازل.

وكان الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبرييا، الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أيام فقط من وقوع الكارثة، أعلن حالة طوارئ اقتصادية على خلفيتها.

وتقدر الحكومة أن الزلزال، الذي كان الأقوى الذي يضرب البلاد منذ نحو نصف قرن، تسبب في خسائر اقتصادية بنحو 9.57 مليارات دولار.

