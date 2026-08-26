برشلونة يسجل حمزة عبدالكريم رسمياً .. ويمنحه رقم الأسطورة

خبرني - سجل برشلونة الإسباني مهاجمه المصري حمزة عبدالكريم رسمياً في قائمة الفريق المشارك ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ومنحه رقم 29 الذي ارتداه الأسطورة تشافي هرنانديز في بدايته مع الفريق قبل نحو 3 عقود.

وأظهرت سجلات رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" يوم الأربعاء تواجد حمزة عبدالكريم ضمن قائمة اللاعبين المسجلين رسمياً في قائمة برشلونة المشاركة في البطولة إلى جانب الوافدين الجدد جواو كانسيلو، أنطوني غوردون وكريم أديمي، بينما خلت القائمة من الجناح البلجيكي جيسي بيسيو الذي يشارك مع فريق الرديف.

ويعتبر تشافي هرنانديز أبرز من ارتدى القميص 29 في تاريخ برشلونة وذلك في موسمه الأول مع الفريق قبل 29 عاماً ومن ثم تحول إلى الرقم 26 قبل أن يستقر على الرقم 6 حتى رحيله عن الفريق صيف 2015.

وسجل حمزة عبدالكريم 4 أهداف بقميص برشلونة خلال المباريات الودية، لكنه لم يغادر دكة البدلاء في فوز فريقه الكبير على إلتشي بخمسة أهداف دون رد.