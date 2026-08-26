نجم فيلم Rocky Horror .. وفاة تيم كاري عن عمر يناهز الـ80 عامًا

خبرني - توفي الممثل الإنجليزي تيم كاري، الذي اكتسب شهرة واسعة بفضل أدائه في فيلمي "The Rocky Horror Picture Show" و" Clue" والمسلسل التلفزيوني القصير " It"، عن عمر ناهز الثمانين عامًا.

وأفادت شرطة لوس أنجلوس بأنها استجابت لبلاغ وفاة رجل في الثمانينيات من عمره في شمال هوليوود، في تمام الساعة 11:20 مساءً، من ليلة الثلاثاء.

كما أكدت إدارة إطفاء لوس أنجلوس أن فرق الطوارئ وصلت إلى نفس العنوان في تمام الساعة 10:42 مساءً، من ليلة الثلاثاء، لحالة طبية طارئة لرجل بالغ، حيث أُعلن عن وفاته.

ولم يتضح سبب الوفاة المباشر. وكان كاري قد تعرض لجلطة دماغية حادة عام 2012، ويعاني من مشاكل صحية منذ ذلك الحين.

واشتهر كاري بتجسيده البارع للشخصيات، وأدواره المتنوعة، من البريطانيين المتغطرسين إلى الأشرار الماكرين، حيث لعب دور الشيطان أكثر من مرة.

ولفت الأنظار إليه فور ظهوره على الشاشة بدور الدكتور "فرانك إن. فورتر" في فيلم " Rocky Horror " عام 1975، وظهر بقرون عملاقة ووجه أحمر كحبة الطماطم، في شخصية "سيد الظلام" التي جسّدها في فيلم الخيال " Legend " عام 1985، ورفع أداؤه العفوي هذا الدور إلى ما هو أبعد من مجرد كاريكاتير.

