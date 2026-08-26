تشييع جثمان العقيد المتقاعد محمد هاني رجب بشبي

خبرني - مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة جنوب عمان العميد الدكتور هيثم المشاقبة ، بتشييع جثمان العقيد المتقاعد محمد هاني رجب بشبي إلى مثواه الأخير في مقبرة وادي الشتا_ مرج الحمام .

ونقل العميد المشاقبة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شارك بتشييع الجثمان مدير درك العاصمة العميد الركن حسين الحجايا ومدير مديرية دفاع مدني غرب عمان العقيد مصعب الدعجة وضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.



