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الأمن العام ينفذ تمريناً وهمياً أمنياً في مركز حدود الرمثا

  • 26 أغسطس 2026
  • 23:25
الأمن العام ينفذ تمريناً وهمياً أمنياً في مركز حدود الرمثا

خبرني - نَفذت مرتبات مركز حدود الرمثا ومرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات، اليوم الأربعاء تمريناً وهمياً أمنياً مشتركاً مع القوات المسلحة الأردنية ودائرة الجمارك الأردنية.

وجاء التمرين بحضور قائد أمن إقليم الشمال العميد محمود الفايز، وعدد من كبار ضباط وحدات وإدارات الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية ودائرة الجمارك الأردنية .

وتضّمن التمرين الذي جاء للوقوف على مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحوادث من خلال محاكاة لسيناريوهات وفرضيات تعاملت معها القوة الأمنية المشتركة بمهنية وحرفية عالية وفقاً للأساليب التدريبية المتطورة.

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