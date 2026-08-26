أميركا .. إيقاف 3 مسؤولين بجهاز الخدمة السرية عن العمل وسط تحقيق في تسريبات

خبرني - يخضع ثلاثة مسؤولين في جهاز الخدمة السرية الأميركي للتحقيق بتهم تتعلق بسوء السلوك يُعتقد أن لها صلة بتسريبات معلومات من داخل الجهاز، فيما جرى وضعهم في إجازة إدارية وتعليق تصاريحهم الأمنية. وبحسب تقارير متعددة، يعمل المسؤولون الثلاثة في مكتب الاتصالات، ومن بينهم مدير الاتصالات في الجهاز أنتوني غوغليلمي.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية لصحيفة "نيويورك بوست": "تم وضع ثلاثة موظفين من غير العاملين في مجال إنفاذ القانون بجهاز الخدمة السرية الأميركي في إجازة إدارية، بانتظار التحقيق في احتمال ارتكاب مخالفات".

وأضاف أن التحقيق يجري وفقاً للسياسة المعتمدة بواسطة مكتب المسؤولية المهنية، مشيراً إلى أن الجهاز لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي. ولم تتضح حتى الآن طبيعة التسريبات التي يحقق فيها الجهاز.

وأكد المتحدث أن "جهاز الخدمة السرية ملتزم بأعلى معايير المهنية والنزاهة في تنفيذ مهمته التي لا تحتمل الفشل والمتمثلة في حماية الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين"، مضيفاً أن طبيعة عمل الجهاز تتطلب من موظفيه الالتزام الكامل بالواجب والأمانة والشجاعة في جميع جوانب عملهم.

تأتي هذه التحقيقات في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة بسبب تسريبات كشفت تفاصيل أمنية حساسة تتعلق بتحركات الرئيس وإجراءات حمايته.

ومن بين تلك التسريبات معلومات حول قرار ترامب عدم استخدام طائرة "إير فورس وان" الجديدة خلال مغادرته تركيا عقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو". وكشفت تقارير أن ترامب غادر الطائرة الجديدة بصورة متخفية عبر شاحنة مخصصة لخدمات التموين، بسبب مخاوف من تهديد إيراني، قبل أن ينتقل إلى طائرة أخرى للعودة إلى الولايات المتحدة.

كما كشفت تسريبات الشهر الماضي تفاصيل تتعلق بالمخاوف الأمنية داخل الإدارة، من بينها افتقار طائرة "إير فورس وان" الجديدة إلى أنظمة متقدمة مضادة للصواريخ، وهو ما أثار غضب البيت الأبيض. وفي تطور آخر، أعلن جهاز الخدمة السرية، الثلاثاء، أنه على علم بوجود تهديد إيراني يستهدف بارون ترامب، النجل الأصغر للرئيس.

وكان الجهاز قد وضع الشهر الماضي أحد عناصر الحماية المكلفين بتأمين نائب الرئيس جي دي فانس في إجازة إدارية، على خلفية اتهامات بتسريب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام، بعد تقرير تناول استياءً داخل فريق نائب الرئيس بسبب رحلاته المفاجئة في اللحظات الأخيرة.

ويأتي التحقيق الحالي في ظل تاريخ مضطرب لجهاز الخدمة السرية خلال فترة إدارة ترامب، خصوصاً بعد حادثة إطلاق النار في 13 يوليو (تموز) 2024 بمدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.

وكان غوغليلمي يتولى إدارة الاتصالات في الجهاز خلال الفترة التي أعقبت محاولة الاغتيال، وسط تدقيق واسع في أداء جهاز الخدمة السرية وإخفاقاته الأمنية. ويواجه الجهاز تدقيقاً مكثفاً بعد ثلاث وقائع معروفة اقترب فيها مهاجمون محتملون بصورة خطيرة من ترامب.

وذكرت صحيفة "ريل كلير بوليتيكس" أن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" يشاركان في التحقيق مع المسؤولين الثلاثة الذين وضعوا في إجازة إدارية هذا الأسبوع.

