الماء الساخن ليس مجرد مشروب… هذه هي الأوقات الذهبية لشربه

خبرني - يلعب توقيت شرب الماء دورًا مهمًا في تعزيز الصحة العامة، إذ تشير دراسات إلى أن الماء الساخن قد يقدّم فوائد إضافية، مثل تحسين الدورة الدموية ودعم عملية الهضم لكن بشرط تناوله في الأوقات المناسبة وبدرجة حرارة آمنة.

ويوضح الخبراء أفضل أوقات شرب الماء الساخن للحصول على أقصى استفادة منه، بحسب ما نقله موقع "verywell health".

صباحًا على الريق

يُعد شرب كوب من الماء الساخن فور الاستيقاظ طريقة فعّالة لبدء اليوم. فهو يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عملية الأيض، كما يساهم في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم، مما يمنحك دفعة طبيعية من الطاقة دون الحاجة للكافيين.

قبل الوجبات

يساعد الماء الساخن على زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما يهيّئ المعدة لهضم الطعام بكفاءة أكبر. كما أن شربه قبل الأكل قد يعزز الشعور بالشبع، وهو ما قد يساعد في التحكم في كميات الطعام.

قبل النوم

يمكن أن يكون كوب من الماء الساخن جزءًا من روتين مسائي مهدئ، إذ يساعد على استرخاء الجسم وتهيئته للنوم. ومع ذلك، يُنصح بعدم الإفراط في الشرب قبل النوم لتجنب الاستيقاظ المتكرر ليلًا.

عند الإصابة بنزلات البرد

تُعد السوائل الساخنة خيارًا مثاليًا عند المرض، حيث تساعد على تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيف الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان. كما أن الحفاظ على الترطيب يدعم جهاز المناعة خلال فترة التعافي.

نصائح للاستخدام الآمن

رغم فوائد الماء الساخن، إلا أن درجة الحرارة المرتفعة جدًا قد تسبب حروقًا في الفم أو المريء. لذلك يُنصح بتجنب شرب الماء المغلي مباشرة، وتركه يبرد لبضع دقائق قبل تناوله، مع الاكتفاء برشفات صغيرة لضمان السلامة.

لذا، فإن الماء الساخن ليس مجرد وسيلة للترطيب، بل أداة بسيطة يمكن أن تدعم صحتك اليومية—لكن المفتاح يكمن في التوقيت المناسب ودرجة الحرارة الآمنة.