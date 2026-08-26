الأمير هاري وزوجته ميغن يعودان إلى بريطانيا

خبرني - بعد أكثر من ست سنوات من الانسلاخ عن العائلة الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة، عاد الأمير هاري وزوجته ميغن الأربعاء إلى بريطانيا حيث سيمكثان لمدّة غير محدّدة.

وسافر الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته ميغن وطفلاهما على متن طائرة خاصة أقلعت من كاليفورنيا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وحطّت الطائرة في مطار بيرمنغهام.

ولم يصدر أيّ بيان رسمي عن هاري (41 عاما) وميغن (45 عاما) بشأن عودتهما من الولايات المتحدة.

وتطرّقت وسائل إعلام بريطانية إلى إمكانية أن يقيم الزوجان في منطقة كوتسوولدز المليئة بالمشاهير في شمال غرب لندن.

وقد سُجّل ابنهما آرتشي (7 أعوام) وابنتهما ليليبيت (5 أعوام) في مدرسة في بريطانيا حيث تفتح المدارس أبوابها للعام الدراسي الجديد بعد بضعة أيام.

ولم يعد هاري وميغن من الأفراد النشطين في العائلة الملكية منذ العام 2020. ومن غير المرتقب تكليفهما بمهام رسمية.

وأجرت ميغن التي ذاع صيتها في مجال التمثيل محادثات لتؤدي دورا في سلسلة "ذي جنتلمن" من "نتفليكس" التي تصوّر في إنجلترا، لكن وسائل إعلام أوردت أن المناقشات لم تكلّل بالنجاح.

ومن غير المعلوم إن كانت العائلة ستبقى في بريطانيا. وقد تطرّقت بعض وسائل الإعلام إلى احتمال بقائها في البلد لسنوات عدّة، في حين أشارت أخرى إلى بضعة أشهر.

وبحسب صحيفة "ذي تيلغراف"، عاد دوق ودوقة ساسكس "لإقامة طويلة" وهما سيعتمدان نهج "العائلة العالمية"، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنهما يحتفظان بعقاراتهما في كاليفورنيا والبرتغال.

وتشكّل الحماية الأمنية لهاري وعائلته مسألة حسّاسة. وقد خسر الأمير الحماية الرسمية التي يحظى بها بعد مغادرته البلد. وهو طعن في القرار لكن التماسه رُدّ.

وهو كان يتحمّل شخصيا تكلفة الحماية الأمنية خلال تنقّلاته في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن حماية الزوجين وتمويلها "مسألة خاصة".

وبحسب "ذي تيلغراف"، تواصل الأمير هاري مع وزارة الداخلية وهو ينتظر صدور خلاصات تقييم لمعرفة إن كان يحقّ له الاستفادة من حماية مموّلة من دافعي الضرائب.

في العام 2019، تطرّق هاري إلى توتّرات مع عائلته. وفي العام 2020، انسلخ عنها وتخلّى مع زوجته ميغن عن المهام الملكية وخسرا حماية الشرطة والمخصّصات المالية وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

ومن الولايات المتحدة، نشر الزوجان تفاصيل خلافات مع العائلة الملكية، خصوصا في مقابلة مع مقدّمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري وفي وثائقي على "نتفليكس" والسيرة الذاتية لهاري.

وفي المذكّرات الصادرة في العام 2023، حمل هاري على والده تشارلز وزوجته كاميلا وشقيقه وليام.

وقد أعرب هاري مرارا عن نيّته التصالح مع عائلته.

وتحسّنت علاقته بوالده في شباط 2024 إثر إعلان تشارلز عن إصابته بالسرطان. وسافر هاري للقائه ثمّ التقيا في أيلول 2025 واجتمعا مجدّدا في تموز 2026 هذه المرّة مع كاميلا وميغن والولدين.

غير أن المصالحة تبدو راهنا بعيدة المنال مع وليام الذي لم يعلّق بعد على عودة شقيقه.