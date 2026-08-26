العراق: انسحاب قوات التحالف يسير وفق الجداول الزمنية

خبرني - أكدت القوات المسلحة العراقية، الأربعاء، أن عملية انسحاب قوات التحالف الدولي تسير بوتيرة متسارعة، وفقا للجداول الزمنية المرسومة، وصولا إلى الموعد النهائي المحدد في 30 أيلول المقبل، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن القائد العام وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي بعد انسحابه.

وأضاف أن القوات الألمانية، التي أكملت انسحابها أخيرا من أربيل، مثلت جزءا أساسيا من التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 إبان دخول عصابات داعش الإرهابية.

وحول مصير القواعد والمواقع التي كانت تستخدمها القوات الألمانية، أوضح النعمان أن المواقع في مطار أربيل سيتم تسليمها إلى سلطة المطار، فيما تسلم القواعد العسكرية الأخرى إلى قوات البيشمركة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التجارب السابقة في تسليم قواعد، مثل عين الأسد وبلد، إلى وزارة الدفاع العراقية بعد اكتمال مهام التحالف فيها.