المجلس التمريضي: امتحان مزاولة بعد الفصل الصيفي وحزمة إجراءات لتعزيز جاهزية المتقدمين

خبرني - بحث أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، خلال لقائه ممثلين عن خريجي التمريض والقبالة، القضايا المرتبطة بامتحان مزاولة المهنة، وآليات تعزيز جاهزية المتقدمين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالامتحان.

وقال النوافلة إن اللقاء يأتي في إطار نهج المجلس القائم على الحوار المباشر والانفتاح على الطلبة والخريجين والاستماع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا أن المجلس ينظر إليهم باعتبارهم شركاء في تطوير المهنة ومنظومة الامتحانات المهنية الوطنية.

وأضاف أن المجلس سيعلن عن موعد امتحان لمزاولة مهنة التمريض والقبالة القانونية بعد انتهاء الفصل الدراسي الصيفي، بما يتيح المجال أمام الطلبة المتوقع تخرجهم لاستكمال متطلباتهم الأكاديمية، ويوفر فرصة مناسبة للمتقدمين للاستعداد للامتحان، على أن يتم الإعلان عن الموعد والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل عبر القنوات الرسمية للمجلس.

وأوضح النوافلة أن المجلس سيعقد كذلك محاضرة متخصصة حول استراتيجيات التعامل مع أسئلة امتحان مزاولة المهنة، تتناول الأساليب العلمية لقراءة السؤال وتحليله، والتعامل مع الأسئلة التطبيقية والحالات السريرية، وإدارة الوقت، وآليات التفكير واتخاذ القرار عند الإجابة عن الأسئلة المبنية على الكفايات المهنية.

وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المتقدمين على فهم طبيعة الامتحان وآلية التعامل مع أسئلته بصورة أكثر فاعلية، وتعزيز قدرتهم على توظيف المعرفة العلمية في المواقف المهنية والسريرية، بدلًا من الاقتصار على الحفظ واسترجاع المعلومات.

وكشف النوافلة عن توجه المجلس إلى اتخاذ خطوة إضافية لدعم جاهزية المتقدمين، وهي العمل على إعداد امتحان تجريبي إلكتروني يحاكي امتحان مزاولة المهنة الفعلي، ويستند في بنائه إلى خارطة الامتحان المعتمدة ومجالاتها وكفاياتها.

وقال إن الامتحان التجريبي سيتيح للمتقدم خوض تجربة عملية تحاكي طبيعة الامتحان الفعلي، والتعرف إلى نمط الأسئلة ومستوياتها وآليات التعامل معها، إلى جانب تمكينه من تقييم مستوى جاهزيته قبل التقدم للامتحان الحقيقي.

وبين أن المجلس سيعمل بالتوازي على بناء برنامج تحليلي لأداء المتقدمين في الامتحان التجريبي، يقوم على تحليل إجابات كل متقدم وفق المجالات الرئيسة المحددة في خارطة الامتحان، بحيث يتمكن المتقدم من معرفة مستوى أدائه في كل مجال على حدة، والتعرف إلى نقاط القوة لديه والمجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتطوير.

وأشار إلى أن الامتحان التجريبي سيُعد بصورة مستقلة عن بنك أسئلة امتحان المزاولة، وبما يحافظ على أمن الامتحان وسريته ونزاهته، على أن يحاكي خارطة الامتحان وطبيعة الأسئلة ومستويات الكفايات المستهدفة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الامتحان التجريبي والبرنامج التحليلي وإتاحتهما للمتقدمين فور الانتهاء من إعدادهما واعتمادهما فنيا.

ولفت إلى أن المجلس سبق أن عمل على تحديث خارطة امتحان مزاولة المهنة وتفصيلها بصورة أكثر وضوحا للمتقدمين، بما يبين المجالات والكفايات والمحاور التي يغطيها الامتحان، مشيرًا إلى أن المحاضرة المتخصصة والامتحان التجريبي والبرنامج التحليلي تشكل منظومة متكاملة لمساعدة المتقدم على فهم ما هو متوقع منه، وقياس مستوى استعداده، والعمل بصورة منهجية على تطوير المجالات التي يحتاج إلى تعزيزها.

وشدد على أن هذه الأدوات لا يعني تغيير معيار الكفاءة المهنية المطلوبة لاجتياز الامتحان، مؤكدا أن امتحان مزاولة المهنة هو امتحان كفاءة مهني وطني يهدف إلى التحقق من امتلاك المتقدم الحد الأدنى من الكفايات اللازمة للممارسة المهنية الآمنة، مؤكدا التزامه بمخطط الامتحان والتوزيع المعتمد للأسئلة على المحاور، وبالأسس العلمية في إعداد ومراجعة الأسئلة، والاستعانة بالخبرات الأكاديمية والسريرية المتخصصة من المستشفيات و الجامعات الرسمية والخاصة.

وبين النوافلة أن هدف المجلس هو الوصول إلى متقدم أكثر جاهزية، وامتحان أكثر وضوحًا، وممارس صحي يمتلك الكفاءة اللازمة لتقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة، مؤكدًا أن تطوير أدوات دعم المتقدمين والمحافظة على قوة معيار الكفاءة المهنية مساران متكاملان يصبان في مصلحة المهنة والمريض والمجتمع.